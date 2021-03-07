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Сотни человек были ранены в результате взрывов на военной базе в Гвинее

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Президент Экваториальной Гвинеи заявил, что причиной трагедии стала халатность военных, и запросил международную помощь.
В крупном портовом городе Бата на западе Экваториальной Гвинеи прогремела серия взрывов. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщил местный портал AhoraEg.
 
По данным Минздрава страны, около 20 человек погибли, в трех больницах находятся около 420 раненых.
 
Как заявил президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема, серия мощных взрывов стала результатом небрежности, связанной с использованием динамита на военной базе.
 
"Бата стал жертвой трагедии, вызванной халатностью и небрежностью. В ней виноваты служащие подразделения, отвечавшего за хранение боеприпасов, динамита и другой взрывчатки. Они загорелись в результате поджога соседних ферм, что в конечном итоге привело к взрыву" - сообщил президент.

Глава республики заявил, что распорядился провести тщательное расследование инцидента и провести оценку нанесенного ущерба. Жителей города он призвал сохранять спокойствие, а также обратился к международному сообществу с просьбой о помощи.
 
 
Первый взрыв произошел 7 марта в 13.45 по местному времени. После этого в течение полутора часов произошло еще, как минимум, три взрыва. В 17.44 произошел пятый мощный взрыв, после чего последовала серия меньших по мощности взрывов.

В район инцидента после третьего взрыва стали прибывать экстренные службы, которые вывозили раненых и извлекали из-под обломков зданий людей. По информации издания, количество раненых достигло 420 человек, 20 человек погибли.
 


По данным Reuters, в районе взрыва сорвало крыши со всех зданий, у большинства из них обрушились стены. 
 
В Минздраве Экваториальной Гвинеи призвали сдавать кровь и попросили медиков-добровольцев обращаться в областную больницу Бата.
 
Напомним, Мощный взрыв произошел в столице Сомали Могадишо. 

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Теги: Африка, взрыв, жертвы, военные, Гвинея, Экваториальная Гвинея
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Источник: korrespondent.net

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