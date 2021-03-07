Сотни человек были ранены в результате взрывов на военной базе в Гвинее

По данным Минздрава страны, около 20 человек погибли, в трех больницах находятся около 420 раненых.

Как заявил президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема, серия мощных взрывов стала результатом небрежности, связанной с использованием динамита на военной базе.

"Бата стал жертвой трагедии, вызванной халатностью и небрежностью. В ней виноваты служащие подразделения, отвечавшего за хранение боеприпасов, динамита и другой взрывчатки. Они загорелись в результате поджога соседних ферм, что в конечном итоге привело к взрыву" - сообщил президент.



Глава республики заявил, что распорядился провести тщательное расследование инцидента и провести оценку нанесенного ущерба. Жителей города он призвал сохранять спокойствие, а также обратился к международному сообществу с просьбой о помощи.



JUST IN - Equatorial Guinea's largest city #Bata rocked by several massive explosions.pic.twitter.com/uhVaZ1g1BH — Disclose.tv (@disclosetv) March 7, 2021

Первый взрыв произошел 7 марта в 13.45 по местному времени. После этого в течение полутора часов произошло еще, как минимум, три взрыва. В 17.44 произошел пятый мощный взрыв, после чего последовала серия меньших по мощности взрывов.



В район инцидента после третьего взрыва стали прибывать экстренные службы, которые вывозили раненых и извлекали из-под обломков зданий людей. По информации издания, количество раненых достигло 420 человек, 20 человек погибли.





По данным Reuters, в районе взрыва сорвало крыши со всех зданий, у большинства из них обрушились стены.

В Минздраве Экваториальной Гвинеи призвали сдавать кровь и попросили медиков-добровольцев обращаться в областную больницу Бата.