В Сирии подорвались автомобили: десятки жертв
В сирийской провинции Хама в результате подрыва на минах двух автомобилей погибли 18 человек, сообщает агентство SANA.
"На востоке провинции Хама в городе Саламия в районе Вади Аль-Азиб при проезде двух автомобилей взорвались две мины, оставленные террористами, что привело к гибели 18 человек и ранения еще трех", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшие получили серьезные ранения.
Кроме того, еще несколько человек погибли и около 20 получили ранения в результате взрыва мин в поселках Расми Аль-Ахмар и Хададжа восточнее города Саламия.
Тем временем, около 20 человек погибли и сотни были ранены в результате взрывов на военных складах в Экваториальной Гвинее.
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