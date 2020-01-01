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В Сирии подорвались автомобили: десятки жертв

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Два автомобиля подорвались на оставленных террористами минах. Погибли по меньшей мере 18 человек.
В Сирии подорвались автомобили: десятки жертв
Иллюстративное фото

В сирийской провинции Хама в результате подрыва на минах двух автомобилей погибли 18 человек, сообщает агентство SANA.

"На востоке провинции Хама в городе Саламия в районе Вади Аль-Азиб при проезде двух автомобилей взорвались две мины, оставленные террористами, что привело к гибели 18 человек и ранения еще трех", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие получили серьезные ранения.

Кроме того, еще несколько человек погибли и около 20 получили ранения в результате взрыва мин в поселках Расми Аль-Ахмар и Хададжа восточнее города Саламия.

Тем временем, около 20 человек погибли и сотни были ранены в результате взрывов на военных складах в Экваториальной Гвинее.

 

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Теги: автомобили, Сирия, взрыв, мина, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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