В Саудовской Аравии атаковали нефтехранилище
Атак дронами произошла со стороны Персидского залива. Ракетами обстреляли нефтехранилище у порта Рас-Туннура.
В Саудовской Аравии у порта Рас-Туннура дроны атаковали нефтехранилище Saudi Aramco. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя Минэнерго страны.
Отмечается, что атак произошла со стороны Персидского залива.
Представитель Минэнерго также подтвердил нападение в районе города Дахран.
По его словам, осколки баллистической ракеты упали неподалеку от районов, где живут сотрудники Saudi Aramco.
В ходе атаки никто не пострадал.
Тем временем, цены на нефть продолжают обновлять годичные максимумы и превысили 71 доллар за баррель.
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