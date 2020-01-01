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В Саудовской Аравии атаковали нефтехранилище

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Атак дронами произошла со стороны Персидского залива. Ракетами обстреляли нефтехранилище у порта Рас-Туннура.
В результате атаки никто не пострадал
В результате атаки никто не пострадал
instagram.com/Aramco

В Саудовской Аравии у порта Рас-Туннура дроны атаковали нефтехранилище Saudi Aramco. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя Минэнерго страны.

Отмечается, что атак произошла со стороны Персидского залива.

Представитель Минэнерго также подтвердил нападение в районе города Дахран.

По его словам, осколки баллистической ракеты упали неподалеку от районов, где живут сотрудники Saudi Aramco.

В ходе атаки никто не пострадал.

Тем временем, цены на нефть продолжают обновлять годичные максимумы и превысили 71 доллар за баррель.

 

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Теги: нефть, Саудовская Аравия, атака, дрон, нефтебаза
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Источник: korrespondent.net

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