В Саудовской Аравии атаковали нефтехранилище

Атак дронами произошла со стороны Персидского залива. Ракетами обстреляли нефтехранилище у порта Рас-Туннура.

В результате атаки никто не пострадал instagram.com/Aramco

В Саудовской Аравии у порта Рас-Туннура дроны атаковали нефтехранилище Saudi Aramco. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя Минэнерго страны. Отмечается, что атак произошла со стороны Персидского залива.

Представитель Минэнерго также подтвердил нападение в районе города Дахран. По его словам, осколки баллистической ракеты упали неподалеку от районов, где живут сотрудники Saudi Aramco. В ходе атаки никто не пострадал. Тем временем, цены на нефть продолжают обновлять годичные максимумы и превысили 71 доллар за баррель.

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