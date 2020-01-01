Миссия ОБСЕ на Донбасе потеряла беспилотник

Его заглушили и он упал.

Миссия ОБСЕ сообщает о потере беспилотника-наблюдателя. Утром 7 марта БПЛА СММ дальнего действия пролетел над подконтрольными правительству районами Донецкой области. Примерно в 12:00 по киевскому времени, когда БПЛА находился недалеко от Опытного, у него произошел технический сбой двойного GPS.

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СММ приказала БПЛА вернуться к своей базе в Степановке и начала маневр, чтобы восстановить сигнал GPS. Миссия постепенно утратила контроль над БПЛА и примерно в 13:30 дала ему команду на аварийную посадку, которая не увенчалась успехом.

Примерно в 14:00 во время второй попытки приземления с высоты около километра самолет стал неуправляемым и начал быстро снижаться. Он разбился в 14:02 в поле примерно в 1,5 км к востоку от Романовки.

Делать выводы о причинах происшествия пока рано. Миссия уделяет первоочередное внимание поиску места крушения и сообщит о соответствующих результатах.

Напомним, ранее сообщалось, что наблюдатели ОБСЕ потеряли беспилотник под Донецком.