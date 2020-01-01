Южная Корея не обнаружила связи между смертями и вакциной от коронавируса

Смерти от прививки AstraZeneca не доказаны.

Связи между вакцинами и смертями не нашли EPA/UPG

Южная Корея заявила в понедельник, что не обнаружила связи между вакциной от коронавируса и несколькими недавними смертельными случаями, поскольку она приказала протестировать почти 100 тыс. иностранных рабочих.

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Представители здравоохранения расследовали случаи смерти восьми человек с сопутствующими заболеваниями, у которых были побочные реакции после вакцинации AstraZeneca, но заявили, что не нашли доказательств того, что уколы сыграли роль.

"Мы предварительно пришли к выводу, что было трудно установить какую-либо связь между их неблагоприятной реакцией после вакцинации и их смертью", - сказал на брифинге директор Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) Чон Ын Кен.

Южная Корея начала вакцинацию жителей и работников домов престарелых и других лиц из группы риска в конце февраля, и по состоянию на воскресенье 316 865 человек получили свои первые прививки.

Южнокорейцам в возрасте 65 лет и старше не вводили вакцину AstraZeneca после того, как регуляторы здравоохранения пришли к выводу, что необходимы дополнительные данные для подтверждения ее эффективности среди этой возрастной группы.

Но в понедельник Чон сказал, что группа экспертов рекомендовала сделать прививку пожилым людям и что KDCA скоро примет окончательное решение.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС может потерять до 100 млрд евро из-за пробуксовки вакцинации.