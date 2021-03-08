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В Турции показали стрельбы с дронов, закупленных Украиной

Комментариев: 1
В ходе учений испытали новые турецкие ракеты MAM-L для беспилотников Bayraktar TB-2, которые заказала Украина.

Турецкие военные в ходе учений Mavi Vatan-2021 в Эгейском и Средиземном морях провели успешные стрельбы с беспилотника Bayraktar TB-2 ракетами турецкого производства MAM-L. Об этом сообщает Минобороны страны.

"Лазероуправляемая ракета MAM-L, отечественной разработки и производства с БПЛА Bayraktar TB-2, поразила цель с максимального расстояния, из когда-либо достигнутых", - говорится в сообщении.

Как известно, Bayraktar TB-2 стоят на вооружении ВМС Турции. 

Эти же беспилотники начали собирать для Украины. Всего Украина купит у Турции 12 боевых комплексов Bayraktar TB2.

 

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Теги: Турция, беспилотник, дрон, Военные учения, испытание оружия
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Духовный_скреп    08.03.2021, 12:37
Оценка:  +5
Духовный_скреп
Будут успешно рвать ордынскую лапотную нечисть.
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