Израиль открывает въезд, но не для туристов

Пока спецрежим установлен до 27 марта и потребует предварительного одобрения на въезд.

Власти Израиля с понедельника, 8 марта, разрешили въезд отдельным категориям иностранцев, но не с целью туристических поездок, сообщает издание vesty.co.il.

Для въезда в страну нужно заполнить специальную онлайн-анкету, которую должны рассмотреть комиссии при МВД или МИД Израиля. Без подобного разрешения даже не пустят в самолет.

Для въезда необходим отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа. По прибытии потребуется еще один тест. Также нужна действующая медицинская страховка с покрытием на коронавирус.

Иностранцам разрешается въезд при исключительных обстоятельствах:

супруги израильтян, которые не имеют гражданства, и обладатели вида на жительство;

пациенты;

для участия в похоронах родственника первой степени родства;

помощь родственнику первой степени родства, который находится в бедственном положении;

участие в судебном процессе;

гуманитарный случай;

прибытие делегаций, международных миссий;

новые репатрианты, чье возвращение не может быть отложена.

Напомним, 5 марта премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху объявил о победе над коронавирусом. Страна лидирует в мире по вакцинации и к концу марта планируют привить все взрослое население.