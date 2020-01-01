Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Израиль открывает въезд, но не для туристов

Комментариев: 0
На прошлой неделе в Израиле заявили о победе над коронавирусом и начинают поэтапно открывать границы.
Израиль открывает въезд, но не для туристов

Власти Израиля с понедельника, 8 марта, разрешили въезд отдельным категориям иностранцев, но не с целью туристических поездок, сообщает издание vesty.co.il.

Пока спецрежим установлен до 27 марта и потребует предварительного одобрения на въезд.

Для въезда в страну нужно заполнить специальную онлайн-анкету, которую должны рассмотреть комиссии при МВД или МИД Израиля. Без подобного разрешения даже не пустят в самолет.

Для въезда необходим отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа. По прибытии потребуется еще один тест. Также нужна действующая медицинская страховка с покрытием на коронавирус.

Иностранцам разрешается въезд при исключительных обстоятельствах:

  • супруги израильтян, которые не имеют гражданства, и обладатели вида на жительство;
  • пациенты;
  • для участия в похоронах родственника первой степени родства;
  • помощь родственнику первой степени родства, который находится в бедственном положении;
  • участие в судебном процессе;
  • гуманитарный случай;
  • прибытие делегаций, международных миссий;
  • новые репатрианты, чье возвращение не может быть отложена.

Напомним, 5 марта премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху объявил о победе над коронавирусом. Страна лидирует в мире по вакцинации и к концу марта планируют привить все взрослое население.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: туризм, Израиль, иностранцы, пандемия, Коронавирус, Запрет на въезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь