Кравчук рассказал, как предлагали сохранить СССР
Руководители союзных республик рассматривали возможность сохранения СССР и превращения его в конфедерацию. Об этом в понедельник, 8 марта, рассказал в эфире телеканала Украина 24 первый президент Украины Леонид Кравчук.
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"Ельцин посоветовался со многими руководителями республик, я помню, мы с ним сидели вдвоем и обсуждали эту тему. Он говорил – Леонид Макарович, а если мы предложим вместо федерации конфедерацию? И мы начали обсуждать, какой может быть конфедерация на территории СССР, и пришли к выводу: давайте обсудим эту тему с Горбачевым. Сели за стол, Ельцин говорит: Михаил Сергеевич, у нас не клеится, мы не можем договориться, потому что начались большие движения в республиках, люди хотят больше прав, свобод, независимости, давайте подумаем, как реформировать страну из федерации в конфедерацию. Горбачев говорит: а образец конфедерации можете предложить? Ельцин говорит: конечно, Швейцария, сегодня вы президент, через год Леонид Макарович, еще через год я. Горбачев так задумался и говорит: нет, нет, нет, так нельзя, должен быть один президент", - рассказал Кравчук.
По его словам, "сразу было понятно, что для Горбачева главным вопросом была власть, он не хотел ничего менять, если он не при власти".
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При этом он отметил, что Горбачеву необходимо "сказать доброе слово" за то, что он запустил процессы, которые привели к развалу Советского Союза.
"За это Горбачеву надо сказать доброе слово. Он набрался мужества, энергии и силы, наверное, понимая, чем это может закончиться, но он этот шаг сделал", - рассказал Кравчук.
Без Горбачева "не было бы тех преобразований, которые произошли", добавил он.
"Не было бы, наверное, съезда народных депутатов, не было бы Ельцина, других людей, не было бы Беловежской пущи, не было бы много такого, что произошло благодаря вот этому шагу Горбачева, который открыл страну для возможных преобразований. Открыл, но не дал рецепта, даже маленького сценария, а как это сделать. Этого он, наверное, и сам не знал, я так думаю", - заявил он.
Недавно президентский центр Бориса Ельцина опубликовал видеоинтервью Бориса Ельцина, в котором он вспоминает свои отношения с Горбачевом и споры в момент распада СССР.
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