СМИ узнали о новых санкциях США против России

На этот раз Вашингтон намерен наказать Россию за масштабную кибератаку, которую приписывают связанным с властями РФ хакерами.

В США работают над санкциями против России за широкомасштабную хакерскую атаку на американские государственные агентства и корпорации, совершенную в конце 2020 года, сообщает The New York Times.

Как утверждается, первые серьезные меры могут быть применены через три недели - речь идет о "серии скрытых действий в отношении российских сетей, что будет очевидно для российского руководства, разведслужб и армии, но не внешнего мира".

"Представители властей утверждают, что эти действия будут сочетаться с определенными экономическими санкциями", - отмечает издание, отмечая, что "осталось немного действительно эффективных санкций, которые можно ввести".

Напомним, в декабре 2020 года хакеры взломали системы ряда министерств и ведомств США. В Вашингтоне тогда заявили, что за кибератаками, вероятно, стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, которую связывают с российской разведкой.

Позже стало известно, что кибератака была нацелена на IT-компанию SolarWinds.

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