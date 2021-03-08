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Иран пригрозил превратить Израиль в пепел

Комментариев: 2
Такое заявление Тегеран сделал после обещаний Израиля не допустить разработку ядерного оружия.
Иран пригрозил Израилю ракетными ударами
Иран пригрозил Израилю ракетными ударами
EPA/UPG

Министр обороны Исламской республики Иран Амир Хатами заявил об ответных жестких мерах на заявления, сделанные израильскими руководителями, согласно которым Израиль самостоятельно сделает все, чтобы не позволить Ирану стать обладателем ядерного оружия.

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"Сионисты знают, что если они совершат какую-нибудь глупость, мы превратим Тель-Авив и Хайфу в пепел. Но эти периодические заявления – акт отчаяния. Верховный руководитель аятолла Хаменеи уже говорил, что не стоит воспринимать сионистский режим как нашего главного врага. Просто посмотрите на их размер и на наш размер", - заявил министр.

"В мире, где сильный считает, что ему все позволено, нельзя быть слабым. Стремящиеся к гегемонии понимают только язык силы. Но мы обладаем и мягкой силой, задействуя ее для защиты наших интересов", - заявил Хатами.

Несколько дней назад в интервью американским СМИ министр обороны Израиля Бени Ганц сообщил, что еврейское государство постоянно совершенствует планы атаки иранских ядерных объектов. Он также рассказал о банке целей на иранской территории.

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Теги: Израиль, Иран, ядерная программа
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Комментариев (2)
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ФайныйДрузяка    08.03.2021, 17:33
Оценка:  -20
ФайныйДрузяка
Даже у"сверхдержавы"под названием сша хватило ума не залупаться на Иран,повоняли и очень"сверхдержавно" обосрались...У Израиля же вообще ни малейшего шанса против Ирана нет в принципе.
shk67    08.03.2021, 17:19
Оценка:  +1
shk67
Черножопые зверьки совсем страх потеряли?
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