Иран пригрозил превратить Израиль в пепел

Такое заявление Тегеран сделал после обещаний Израиля не допустить разработку ядерного оружия.

Министр обороны Исламской республики Иран Амир Хатами заявил об ответных жестких мерах на заявления, сделанные израильскими руководителями, согласно которым Израиль самостоятельно сделает все, чтобы не позволить Ирану стать обладателем ядерного оружия.

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"Сионисты знают, что если они совершат какую-нибудь глупость, мы превратим Тель-Авив и Хайфу в пепел. Но эти периодические заявления – акт отчаяния. Верховный руководитель аятолла Хаменеи уже говорил, что не стоит воспринимать сионистский режим как нашего главного врага. Просто посмотрите на их размер и на наш размер", - заявил министр.

"В мире, где сильный считает, что ему все позволено, нельзя быть слабым. Стремящиеся к гегемонии понимают только язык силы. Но мы обладаем и мягкой силой, задействуя ее для защиты наших интересов", - заявил Хатами.

Несколько дней назад в интервью американским СМИ министр обороны Израиля Бени Ганц сообщил, что еврейское государство постоянно совершенствует планы атаки иранских ядерных объектов. Он также рассказал о банке целей на иранской территории.