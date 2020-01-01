Еврокомиссия представит проект паспорта вакцинации

При обсуждении намерены добиваться, чтобы введение паспортов вакцинации не допускало дискриминации граждан ЕС.

В Брюсселе сегодня, 8 марта, сообщили, что Еврокомиссия 17 марта представит свой первый проект по созданию паспортов вакцинации в ЕС. Об этом на брифинге заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

Решение об возможном практическом применении паспортов вакцинации, в том числе на международном уровне, будет приниматься позднее.

"17 марта Еврокомиссия утвердит свои предложения об этом документе, который не будет называться паспортом, а получит название "зеленый электронный пропуск". Вопрос о его практическом применении будет решаться позднее странами ЕС", - отметил Эрик Мамер.

Ранее в Еврокомиссии заявляли, что на решение всех технических вопросов о введении в действии в ЕС паспортов вакцинации требуется не менее трех месяцев. В данном документе должен отображаться не только факт вакцинации, но также другие медицинские данные, связанные с иммунитетом его обладателя к COVID-19, включая факт перенесения заболевания в той или иной форме, а также даты и результаты ПЦР-тестов.

Еврокомиссия намерена добиваться, чтобы введение паспортов вакцинации не допускало дискриминации граждан ЕС, которые не прошли вакцинации.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала правительства 27 стран-членов Европейского Союза немедленно приступить к технической работе по введению сертификатов прививок против коронавируса.

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