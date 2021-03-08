Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Тихановская планирует встретиться с Байденом

Комментариев: 1
По словам Тихановской, есть надежда на "организацию визита в Вашингтон, однако COVID-19 является проблемой".
Тихановская планирует посетить США
Тихановская планирует посетить США
DW

Бывшая кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская намерена посетить США и встретиться с президентом Джо Байденом. Об этом она сообщила на пресс-конференции в Женеве.

"Мы находимся в контакте с Вашингтоном, общаемся, и мы услышали сильное послание Джо Байдена после его избрания", -  сказала Тихановская.

Она сообщила о своей беседе с американским послом в Беларуси. По словам Тихановской, есть надежда на "организацию визита в Вашингтон, однако COVID-19 является проблемой".

Она не озвучила возможные даты поездки В США. Отвечая на вопрос о политике России в отношении Беларуси, она выразила разочарование тем, что Москва оказывает поддержку белорусскому руководству.

Ранее сообщалось, что Светлана Тихановская в интервью газете The Sunday Times назвала насмешкой санкции, которые Евросоюз ввел против белорусского руководства.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Беларусь, Байден, политика, Тихановская
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
ФaйныйДрузяка    08.03.2021, 21:58
Оценка:  -20
ФaйныйДрузяка
Даже Байдовый Джо,стоящий одной ногой в могиле-мягко говоря,очень сомнительно легитимный президент.А что такое"тихановская"?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь