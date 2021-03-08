Тихановская планирует встретиться с Байденом

По словам Тихановской, есть надежда на "организацию визита в Вашингтон, однако COVID-19 является проблемой".

Бывшая кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская намерена посетить США и встретиться с президентом Джо Байденом. Об этом она сообщила на пресс-конференции в Женеве.

"Мы находимся в контакте с Вашингтоном, общаемся, и мы услышали сильное послание Джо Байдена после его избрания", - сказала Тихановская.

Она сообщила о своей беседе с американским послом в Беларуси. По словам Тихановской, есть надежда на "организацию визита в Вашингтон, однако COVID-19 является проблемой".

Она не озвучила возможные даты поездки В США. Отвечая на вопрос о политике России в отношении Беларуси, она выразила разочарование тем, что Москва оказывает поддержку белорусскому руководству.

Ранее сообщалось, что Светлана Тихановская в интервью газете The Sunday Times назвала насмешкой санкции, которые Евросоюз ввел против белорусского руководства.

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