В Польше не хотели лечить попавших в ДТП украинцев

В двух польских городах возникли проблемы с лечением пострадавших в аварии автобуса украинцев.

В польских городах Ярославе и в Жешуве возникли проблемы с лечением пострадавших в ДТП с автобусом украинцев. Об этом рассказал генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк в эфире канала Украина 24.

"У нас были сигналы, в Ярославе и в Жешуве отказывались лечить, потому что нет страховки. Вопрос в Жешуве мы решили - созвонились с госпиталем, будут лечить. Будем связываться со второй больницей и договариваться. Будет заплачено за лечение, каким образом - увидим, так как перевозчик обязан оплатить страховку, если они были застрахованы ", - рассказал Павлюк.

Напомним, в ночь на 6 марта в Польше произошло ДТП с участием украинцев. Автобус врезался в барьер, перевернулся и упал в канаву.

Также сообщалось, что в Польше в больницах остаются 24 украинца, пострадавших в ДТП с автобусом, девять из них в тяжелом состоянии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet