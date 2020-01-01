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В Польше не хотели лечить попавших в ДТП украинцев

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В двух польских городах возникли проблемы с лечением пострадавших в аварии автобуса украинцев.
В ДТП в Польше погибли пять украинцев
В ДТП в Польше погибли пять украинцев
RMF24

В польских городах Ярославе и в Жешуве возникли проблемы с лечением пострадавших в ДТП с автобусом украинцев. Об этом рассказал генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк в эфире канала Украина 24.

"У нас были сигналы, в Ярославе и в Жешуве отказывались лечить, потому что нет страховки. Вопрос в Жешуве мы решили - созвонились с госпиталем, будут лечить. Будем связываться со второй больницей и договариваться. Будет заплачено за лечение, каким образом - увидим, так как перевозчик обязан оплатить страховку, если они были застрахованы ", - рассказал Павлюк.

Напомним, в ночь на 6 марта в Польше произошло ДТП с участием украинцев. Автобус врезался в барьер, перевернулся и упал в канаву.

Также сообщалось, что в Польше в больницах остаются 24 украинца, пострадавших в ДТП с автобусом, девять из них в тяжелом состоянии.

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Теги: Польша, ДТП, лечение, украинцы
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Источник: korrespondent.net

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