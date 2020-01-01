Меркель: Пандемия может нивелировать достижения женщин

Женщины берут на себя львиную долю ухода за детьми в условиях изоляции и с большей вероятностью будут работать на рабочих местах с повышенным риском.

Ангела Меркель обеспокоена правами женщин во время пандемии

Канцлер Германии Ангела Меркель в видеообращении перед Международным женским днем заявила, что пандемия может нивелировать прогресс, достигнутый в области гендерного равенства. Об этом сообщает Euractiv.

Это может произойти потому что женщины берут на себя львиную долю ухода за детьми в условиях изоляции и с большей вероятностью будут работать на рабочих местах с повышенным риском.

"Мы должны убедиться, что пандемия не заставит нас вернуться к старым гендерным стереотипам, которые мы преодолели", - заявила Меркель.

По ее словам, женщины непропорционально пострадали от кризиса в области здравоохранения.

Ранее сообщалось, что власти Германии до 30 июня продлили режим эпидемии, введенный на национальном уровне в связи с коронавирусом.

Также, канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия находится в третьей волне эпидемии коронавируса.

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