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В США указали на "последнего диктатора Европы"

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Госдеп удостоил Марию Колесникову звания Женщина мужества за поддержание демократического движения в Беларуси.
Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен

Глава американского Госдепа Энтони Блинкен назвал президента Беларуси Александра Лукашенко "последним диктатором Европы". Об этом он заявил в понедельник, 8 марта, на открытии 15-й Международной церемонии Женщины мужества, которая проходила в режиме онлайн.

Так, среди прочих, ведомство удостоило этого звания белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову "за поддержание демократического движения в Беларуси".

"В преддверии президентских выборов (в Беларуси - ред.), состоявшихся в прошлом году, она мобилизовала женщин по всей стране, чтобы протестовать против правления Александра Лукашенко - последнего диктатора Европы", - сказал Блинкен.

При этом госсекретарь напомнил, что Колесникова находится под арестом в Беларуси, в связи с чем призвал Минск немедленно освободить активистку и всех остальных политзаключенных.

Напомним, Мария Колесникова находится в СИЗО №1 в белорусской столице с начала сентября прошлого года.

Как заявил позже Лукашенко, оппозиционерка пыталась бежать в Украину к сестре и ее "задержали правильно".

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Теги: США, Беларусь, Лукашенко, диктатор, госдепартамент США, Энтони Блинкен
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Источник: korrespondent.net

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