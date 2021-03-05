В США указали на "последнего диктатора Европы"

Госдеп удостоил Марию Колесникову звания Женщина мужества за поддержание демократического движения в Беларуси.

Глава американского Госдепа Энтони Блинкен назвал президента Беларуси Александра Лукашенко "последним диктатором Европы". Об этом он заявил в понедельник, 8 марта, на открытии 15-й Международной церемонии Женщины мужества, которая проходила в режиме онлайн.

Так, среди прочих, ведомство удостоило этого звания белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову "за поддержание демократического движения в Беларуси".

Maria Kalesnikava of Belarus is being honored as a #WomenOfCourage for keeping the democratic movement alive inside of Belarus and serving as a source of inspiration for all those seeking to win freedom for themselves and their countries. pic.twitter.com/vLvOEoRDMe — Department of State (@StateDept) March 5, 2021

"В преддверии президентских выборов (в Беларуси - ред.), состоявшихся в прошлом году, она мобилизовала женщин по всей стране, чтобы протестовать против правления Александра Лукашенко - последнего диктатора Европы", - сказал Блинкен.

При этом госсекретарь напомнил, что Колесникова находится под арестом в Беларуси, в связи с чем призвал Минск немедленно освободить активистку и всех остальных политзаключенных.

Напомним, Мария Колесникова находится в СИЗО №1 в белорусской столице с начала сентября прошлого года.

Как заявил позже Лукашенко, оппозиционерка пыталась бежать в Украину к сестре и ее "задержали правильно".

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