В США указали на "последнего диктатора Европы"

Глава американского Госдепа Энтони Блинкен назвал президента Беларуси Александра Лукашенко "последним диктатором Европы". Об этом он заявил в понедельник, 8 марта, на открытии 15-й Международной церемонии Женщины мужества, которая проходила в режиме онлайн.

Так, среди прочих, ведомство удостоило этого звания белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову "за поддержание демократического движения в Беларуси".

Maria Kalesnikava of Belarus is being honored as a #WomenOfCourage for keeping the democratic movement alive inside of Belarus and serving as a source of inspiration for all those seeking to win freedom for themselves and their countries. pic.twitter.com/vLvOEoRDMe