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В Индии при пожаре в офисном здании погибли семь человек

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Среди погибших - четверо пожарных, один полицейский, сотрудник находящейся в здании железнодорожной организации и охранник.
Пожар вспыхнул на 13-м этаже здания
Пожар вспыхнул на 13-м этаже здания
twitter.com/TheSecretList

В городе Калькутта, столице индийского штата Западная Бенгалия, произошел крупный пожар на 13 этаже офисного здания, погибли по меньшей мере семь человек. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщил телеканал NDTV со ссылкой на власти региона.

Отмечается, что во время пожара произошел взрыв, среди погибших - четверо пожарных, один полицейский, сотрудник находящейся в здании железнодорожной организации и охранник.

При этом уточнили, что тела пятерых из семи погибших обнаружили в лифте на 12 этаже.

"Семь человек погибли. Комиссар полиции говорит, что еще двое могут считаться пропавшими. Трагедия произошла из-за того, что во время пожара использовался лифт", - сообщила главный министр штата Западная Бенгалия Мамата Банерджи.

Власти расследуют причины возгорания. Тем временем министр обвинила в случившемся руководство компаний Восточная и Юго-восточная железные дороги, которые занимают офисный центр.

Напомним, накануне в Киеве вспыхнул пожар в бане в Святошинском районе. В результате погибли три человека.

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Теги: Индия, видео, фото, офис, пожар, жертвы, пожарные
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Источник: korrespondent.net

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