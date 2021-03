В Индии при пожаре в офисном здании погибли семь человек

В городе Калькутта, столице индийского штата Западная Бенгалия, произошел крупный пожар на 13 этаже офисного здания, погибли по меньшей мере семь человек. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщил телеканал NDTV со ссылкой на власти региона.

Отмечается, что во время пожара произошел взрыв, среди погибших - четверо пожарных, один полицейский, сотрудник находящейся в здании железнодорожной организации и охранник.

При этом уточнили, что тела пятерых из семи погибших обнаружили в лифте на 12 этаже.

"Семь человек погибли. Комиссар полиции говорит, что еще двое могут считаться пропавшими. Трагедия произошла из-за того, что во время пожара использовался лифт", - сообщила главный министр штата Западная Бенгалия Мамата Банерджи.

Власти расследуют причины возгорания. Тем временем министр обвинила в случившемся руководство компаний Восточная и Юго-восточная железные дороги, которые занимают офисный центр.

7 persons died as Major Fire broke in central #Kolkata this evening pic.twitter.com/eWl1fxzJPB