Главы ВОЗ и ООН оценили положение женщин в пандемию

Оба руководителя солидарны в том, что женщины сильнее пострадали от пандемии коронавируса, чем мужчины.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус и генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в понедельник, 8 марта, заявили об ухудшении положения женщин многих стран во время пандемии коронавируса.

Так, на брифинге в Женеве Гебрейесус рассказал, что последствия пандемии хуже сказались на женщинах, чем на мужчинах, и отметил ключевую роль первых в лечении и спасении жизней, поскольку, уточнил он, женщины составляют около 70% медиков мира.

"Во многих случаях женщины непропорционально сильно пострадали от пандемии COVID-19. Мы стали свидетелями чудовищного роста насилия в отношении женщин и сокращения доступа к услугам здравоохранения, касающихся пола и репродукции", - сказал глава ВОЗ, после чего поздравил и поблагодарил женщин, работающих в сфере здравоохранения.

В свою очередь Гутерриш в ходе выступления в штаб-квартире ООН в честь Международного женского дня заявил, что в мире положение женщин усугубилось из-за пандемии, и призвал обеспечить их равенство с мужчинами в общественной и политической жизни.

"Пандемия усугубила гендерное неравенство, многих женщин подтолкнула к нищете, лишила их работы и доступа к медицине и образованию. <...> Хотя женщины играют важную роль в борьбе с пандемией, мы видим регресс в ситуации с обеспечением их прав", - констатировал генсек.

Как сообщалось, накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пандемия может уничтожить все достижения в области гендерного равенства, поскольку женщины непропорционально пострадали от кризиса в области здравоохранения.

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