Главы ВОЗ и ООН оценили положение женщин в пандемию
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус и генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в понедельник, 8 марта, заявили об ухудшении положения женщин многих стран во время пандемии коронавируса.
"Во многих случаях женщины непропорционально сильно пострадали от пандемии COVID-19. Мы стали свидетелями чудовищного роста насилия в отношении женщин и сокращения доступа к услугам здравоохранения, касающихся пола и репродукции", - сказал глава ВОЗ, после чего поздравил и поблагодарил женщин, работающих в сфере здравоохранения.
В свою очередь Гутерриш в ходе выступления в штаб-квартире ООН в честь Международного женского дня заявил, что в мире положение женщин усугубилось из-за пандемии, и призвал обеспечить их равенство с мужчинами в общественной и политической жизни.
"Пандемия усугубила гендерное неравенство, многих женщин подтолкнула к нищете, лишила их работы и доступа к медицине и образованию. <...> Хотя женщины играют важную роль в борьбе с пандемией, мы видим регресс в ситуации с обеспечением их прав", - констатировал генсек.
Как сообщалось, накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пандемия может уничтожить все достижения в области гендерного равенства, поскольку женщины непропорционально пострадали от кризиса в области здравоохранения.
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