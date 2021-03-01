Конгрессмены США обратились к Блинкену по вопросу СП-2

Законодатели призвали Госдеп внести в "черный" список США компании, участвующие в укладке газопровода, как можно скорее.

Пять американских конгрессменов-республиканцев направили письмо госсекретарю Энтони Блинкену с просьбой объяснить, почему Госдеп до сих пор не ввел санкции против компаний-участниц проекта Северный поток-2. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщила пресс-служба Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, членами которого являются адресанты.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что резкие заявления администрации в отношении трубопровода не сопровождаются столь же решительными действиями", - отметили конгрессмены и обвинили Белый дом в желании "оставить место для закулисной сделки с Германией".

В документе политики приводят список из 15 судов и ряда компаний, против которых не были введены американские санкции, и призывают рассмотреть возможные действия в отношении них как можно скорее.

"Учитывая сокращающееся окно до завершения строительства газопровода Северный поток-2, мы настоятельно рекомендуем вам представить Конгрессу новые санкции, как только станет доступна требуемая информация", - написали конгрессмены.

Напомним, ранее 40 сенаторов США обратились к президенту Джо Байдену с предложением ввести новые санкции против компаний-участниц проекта СП-2.

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