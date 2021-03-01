Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Конгрессмены США обратились к Блинкену по вопросу СП-2

Комментариев: 0
Законодатели призвали Госдеп внести в "черный" список США компании, участвующие в укладке газопровода, как можно скорее.
В Конгрессе США призвали Госдеп ввести санкции против российского газопровода
В Конгрессе США призвали Госдеп ввести санкции против российского газопровода
Getty Images

Пять американских конгрессменов-республиканцев направили письмо госсекретарю Энтони Блинкену с просьбой объяснить, почему Госдеп до сих пор не ввел санкции против компаний-участниц проекта Северный поток-2. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщила пресс-служба Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, членами которого являются адресанты.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что резкие заявления администрации в отношении трубопровода не сопровождаются столь же решительными действиями", - отметили конгрессмены и обвинили Белый дом в желании "оставить место для закулисной сделки с Германией".

В документе политики приводят список из 15 судов и ряда компаний, против которых не были введены американские санкции, и призывают рассмотреть возможные действия в отношении них как можно скорее.

"Учитывая сокращающееся окно до завершения строительства газопровода Северный поток-2, мы настоятельно рекомендуем вам представить Конгрессу новые санкции, как только станет доступна требуемая информация", - написали конгрессмены.

Напомним, ранее 40 сенаторов США обратились к президенту Джо Байдену с предложением ввести новые санкции против компаний-участниц проекта СП-2.

Евродепутат предложил применить СП-2 как "рычаг"

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, конгресс, Северный поток, санкции, госдепартамент США, Энтони Блинкен
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь