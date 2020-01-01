Кипр, Греция и Израиль построят общую электротрассу

Подводная электротрасса мощностью две тысячи мегаватт должна быть построена до конца 2023 года.

Власти Израиля, Кипра и Греции планируют объединить сети электроснабжения. Министры энергетики трех стран подписали в понедельник, 8 марта, меморандум о намерениях, предполагающий строительство электротрассы из Израиля через Кипр до греческого острова Крит общей длиной 1208 километров, сообщило кипрское государственное телевидение RIK.

По плану, электротрасса мощностью две тысячи мегаватт должна быть построена до конца 2023 года. Проект был одобрен Еврокомиссией еще в 2016 году, ЕС предоставит на его осуществление 647 миллионов евро, указывается далее. Трасса станет одной из наиболее длинных подводных линий электропередачи в мире.

"Краеугольный камень" зеленой энергетики Кипра

Министр энергетики Кипра Наташа Пилидис отметила, что предстоящая сделка укрепит сотрудничество с Израилем и станет дополнительным элементом формирующегося Восточно-Средиземноморского энергетического коридора. Она также назвала проект "краеугольным камнем" усилий Кипра по переходу к зеленой экономике. По словам Пилидис, он поможет всем трем странам выполнить свои обязательства в рамках Парижского соглашения по климату, направленного на снижение выбросов углекислого газа.

Сообщается также, что Кипр готовит аналогичное соглашение с Египтом и Грецией по созданию соединяющей три страны электротрассы.

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Источник: Русская служба DW

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