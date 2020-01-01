Количество жертв взрывов в Экваториальной Гвинее увеличилось в пять раз

Глава государства озвучил две вероятные причины трагедии - халатность военных в обращении с динамитом и случайный поджог.

Число погибших в результате серии взрывов на военной базе в городе Бата в Экваториальной Гвинее увеличилось с 20 до 98, ранения получили 615 человек, из них 299 еще пребывают в больницах. Об этом во вторник, 9 марта, сообщила британская служба ВВС.

Президент страны Теодоро Обианг Нгема Мбасого в обращении к согражданам заявил, что рассматриваются две вероятные причины трагедии: халатность военных в обращении с динамитом и случайны поджог. По его словам, на склады со взрывчаткой мог перекинуться огонь, который рядом разожгли фермеры, уничтожая сорняки.

По данным местных СМИ, кроме базы, серьезно пострадал жилой квартал. Некоторые больницы города переполнены раненными.

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Напомним, накануне сообщалось, что на западе Экваториальной Гвинеи прогремела серия взрывов. В связи с этим глава государства запросил международную помощь.

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