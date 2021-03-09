Бразильский штамм коронавируса зафиксирован в Австрии
В австрийском городе Зальцбург подтвержден один случай заражения человека бразильским типом коронавируса. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщила пресс-служба властей одноименного региона.
"Органами здравоохранения Зальцбурга до настоящего времени был подтвержден один случай бразильского варианта вируса P.2", - указано в сообщении.
Также пресс-служба информировала, что на территории края зафиксирован один случай южноафриканского штамма COVID-19 и множество случаев - британского (около 80% всех заражений в регионе).
Как известно, бразильский тип коронавируса, который был обнаружен первоначально в Бразилии, в городе Манаус, намного опаснее британского варианта. На сегодняшний день эта разновидность вируса обнаружена в 26 странах мира.
Напомним, ранее в Минздраве Австрии констатировали, что в последнее время большинство новых случаев заражения COVID-19 в стране связаны с британским штаммом.
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