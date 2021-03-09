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Бразильский штамм коронавируса зафиксирован в Австрии

Комментариев: 1
На территории страны выявлены уже три типа мутации инфекции: британский, южноафриканский и бразильский.
Бразильский коронавирус добрался до Австрии
Бразильский коронавирус добрался до Австрии

В австрийском городе Зальцбург подтвержден один случай заражения человека бразильским типом коронавируса. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщила пресс-служба властей одноименного региона.

"Органами здравоохранения Зальцбурга до настоящего времени был подтвержден один случай бразильского варианта вируса P.2", - указано в сообщении.

Также пресс-служба информировала, что на территории края зафиксирован один случай южноафриканского штамма COVID-19 и множество случаев - британского (около 80% всех заражений в регионе).

Как известно, бразильский тип коронавируса, который был обнаружен первоначально в Бразилии, в городе Манаус, намного опаснее британского варианта. На сегодняшний день эта разновидность вируса обнаружена в 26 странах мира.

Напомним, ранее в Минздраве Австрии констатировали, что в последнее время большинство новых случаев заражения COVID-19 в стране связаны с британским штаммом.

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Теги: Вирус, штамм, инфекция, Австрия, мутация, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ФaйныйДрузяка    09.03.2021, 07:19
Оценка:  -20
ФaйныйДрузяка
А австрийский-в Бразилии.Не???
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