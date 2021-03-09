В школе в США взорвалась самодельная бомба, есть пострадавшие

В результате подрыва взрывного устройства ранения получили сам хозяин бомбы, его одноклассники и классный руководитель. ФБР расследует происшествие.

Учащийся школы в Ньюэйго в американском штате Мичиган принес в понедельник, 8 марта, в учебное заведение самодельное взрывное устройство и случайно взорвал его. От взрыва пострадали шесть человек, сообщает пресс-служба местной полиции в Twitter.

"Предварительное расследование показало, что 16-летний учащийся случайно привел в действие самодельное взрывное устройство, которое принес с собой", - говорится в сообщении.

В результате происшествия был ранен принесший бомбу юноша, а также его одноклассники и классный руководитель.

Полиция и ФБР устанавливают обстоятельства инцидента и выясняют тип взрывчатого вещества.

Накануне сообщалось, что в Сирии подорвались автомобили на оставленных террористами минах. Погибли по меньшей мере 18 человек.

Добавим, в "ДНР" пьяный отец во время ссоры с женой взорвал гранату в доме. Погиб его 7-летний ребенок. Мужчину ждет пожизненное заключение или смертная казнь.



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