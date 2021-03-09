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В Йемене при пожаре погибло 60 человек - СМИ

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На момент пожара в центре содержания мигрантов находилось около 600 человек. Среди погибших есть и сотрудники заведения.

В столице Йемена Сане в результате пожара в центре содержания мигрантов погибли 60 человек, пострадало 100. Большое количество жертв вызвано паникой и давкой в здании, заявил представитель хуситов, контролирующих город, пишет агентство Синьхуа.

В центре находилось более 600 нелегальных мигрантов из Сомали и Эфиопии. Среди погибших есть и сотрудники учреждения.

Сотрудники Международной организации по миграции (МОМ) оказали неотложную помощь более 170 пострадавшим, из которых не менее 90 находились в тяжелом состоянии. Также в МОМ призвали хуситов проинспектировать все центры содержания мигрантов в районах под их контролем, чтобы обеспечить безопасность жизни людей.

Хуситы в свою очередь заявили, что полную ответственность за пожар возлагают на МОМ и ООН, обвиняя их в том, что они не размещают мигрантов и не помогают их депортировать.

Накануне сообщалось о пожаре в офисном здании в Индии. Там погибли семь человек - четверо пожарных, один полицейский, сотрудник находящейся в здании железнодорожной организации и охранник.

Также добавим, в Киеве при пожаре в бане погибли три человека. С огнем боролись 30 спасателей.
 

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Теги: смерть, пожар, Йемен, гибель, мигранты
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Источник: korrespondent.net

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