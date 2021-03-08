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В Италии от COVID-19 умерло более 100 тысяч человек

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Первым умершим от COVID-19 более года назад был 78-летний мужчина. С начала пандемии в Италии коронавирусом заболели почти 3,1 млн человек.
За прошедшие сутки заразились почти 14 тыс. человек
За прошедшие сутки заразились почти 14 тыс. человек
ansa.it

В Италии с начала пандемии зафиксировали 100 103 смерти от коронавирусной инфекции. За минувшие сутки от COVID-19 скончалось 345 человек, пишет ANSA.

По данным министерства здравоохранения Италии, за последние 24 часа было обнаружено около 13 902 новых COVID-случаев.

Общее число заболевших с начала эпидемии в настоящее время составляет 3 081 368 человек.

Первым гражданином страны, который умер от коронавируса, был 78-летний Антонио Тревисани из региона Венето. Он скончался больше года назад.

Между тем в  Италии переболевшим COVID будут вводить одну дозу вакцины. Таким образом в итальянском Минздраве решили сэкономить дефицитные дозы вакцины от коронавируса.

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Теги: Италия, смерть, Вирус, заболевание, смертность, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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