В Италии от COVID-19 умерло более 100 тысяч человек
В Италии с начала пандемии зафиксировали 100 103 смерти от коронавирусной инфекции. За минувшие сутки от COVID-19 скончалось 345 человек, пишет ANSA.
По данным министерства здравоохранения Италии, за последние 24 часа было обнаружено около 13 902 новых COVID-случаев.
Общее число заболевших с начала эпидемии в настоящее время составляет 3 081 368 человек.
Первым гражданином страны, который умер от коронавируса, был 78-летний Антонио Тревисани из региона Венето. Он скончался больше года назад.
Между тем в Италии переболевшим COVID будут вводить одну дозу вакцины. Таким образом в итальянском Минздраве решили сэкономить дефицитные дозы вакцины от коронавируса.
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