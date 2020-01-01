В мире уже более 117 млн COVID-случаев

От коронавирусной инфекции на планете скончалось свыше 2,6 млн человек. Болезнь побороли 91 млн человек.

Коронавирусом в мире с начала пандемии заразилось уже 117 148 248 человек. За это время выздоровело более 91 млн заболевших. Об этом свидетельствую данные портала Worldometer.

Число умерших от COVID-19 составляет 2 612 186 человек.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США. Там, вирусом инфицировались 29 440 110 граждан, летальных случаев – 525 752.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19, помимо США, входят также Индия (11,2 млн заболевших) и Бразилия (11 млн).

Добавим, что Украина находится в тройке лидеров Европы по приросту COVID. В Европе зафиксировано свыше 35 млн инфицированных коронавирусом, из них более 830 тыс. умерли от осложнений болезни.

Отметим, накануне стало известно о том, что Еврокомиссия представит проект паспорта вакцинации. При обсуждении намерены добиваться, чтобы введение паспортов вакцинации не допускало дискриминации граждан ЕС.



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