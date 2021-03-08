На Гавайях объявлена эвакуация из-за угрозы прорыва дамбы

Для местных жителей, вынужденных покинуть свои дома из-за угрозы обрушения дамбы, открыли несколько эвакуационных центров.

На Гавайях объявлена эвакуация жителей из-за угрозы "неминуемого прорыва" дамбы Каупакалуа в округе Мауи. Причиной этого являются продолжительные ливни, сообщает CNN.

"Всем, кто находится ниже по течению от дамбы Каупакалуа в районе Хайку, предписано эвакуироваться", - говорится в сообщении агентства по борьбе с чрезвычайными ситуациями штата.

Людям предлагают временно разместиться в специально открытых эвакуационных центрах.

По мнению властей, прорыв дамбы приведет к негативным последствиям – "опасным для жизни людей наводнениям и значительному ущербу собственности".

Между тем в Киеве из-за сильного ветра приспустили главный флаг Украины. Он останется приспущенным до улучшения погодных условий.

Ранее сообщалось, что из-за аномальных морозов в Техасе обанкротился крупнейший в штате поставщик электричества. Предприятиям предъявлены обвинения в связи с отключением электроэнергии на миллиарды долларов, говорят руководители.



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