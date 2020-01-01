На президента США 12 штатов подали иск из-за климатического указа

Власти считают, что указ Байдена усилит влияние федерального регулятора в регионах, нанесет им экономический ущерб и добавит американцам налогов.

В США власти 12 штатов подали иск на главу Белого дома Джо Байдена и его администрацию за подписание указа о защите здоровья населения и окружающей среды. Истцы опасаются, что регионам может быть причинен серьезный экономический ущерб из-за расширения полномочий федеральных властей, пишет ТАСС.

Так, по сообщению канала Fox News, иск подали власти Миссури, Арканзаса, Аризоны, Индианы, Канзаса, Монтаны, Небраски, Огайо, Оклахомы, Южной Каролины, Теннеси и Юты.

Указ, по мнению представителей штатов, нарушает принцип разделения властей, а также может лечь дополнительным финансовым бременем на местных налогоплательщиков.

"Согласно тексту указа, федеральные власти могут утверждать цифры общественных издержек парниковых газов, которые затем станут основанием для федеральных регуляторов изменять и вводить новые положения, что приведет к дополнительному финансовому бремени рядовых жителей страны", - подчеркнуло издание.

Власти штатов опасаются, что федеральные регуляторы будут "вмешиваться в каждый аспект жизни американцев - от их машин до холодильников и домов, продуктов и счетов за электричество".

Байден заявлял, что намерен вернуть США в Парижское соглашение по климату еще будучи кандидатом в президенты. Соглашение предусматривает радикальное снижение парниковых газов. В 2018 году президент Дональд Трамп вышел из соглашения, поскольку посчитал, что оно замедляет развитие американской экономики.

В первый день на посту президента США Джо Байден издал 17 указов, ряд из которых отменяют решения его предшественника Дональда Трампа. Так, в частности, США вернулись в Парижское климатическое соглашение.

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