В Грузии прихожане и священники подрались в церкви

При выяснении отношений между священнослужителями и прихожанами на балконе обвалились деревянные перила и люди упали на землю.

В грузинском городе Мартвили конфликт между священниками Чкондидской епархии и прихожанами закончился массовой дракой и падением с балкона второго этажа людей. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Несколько десятков верующих пришли 8 марта на встречу с митрополитом Чкондидским Стефаном.

Они потребовали восстановить в сане двух местных священников, которым приостановили сан первосвященников двум дьяконам, симпатизирующим прежнему настоятелю епархии.

Митрополит отказался выполнить требования пришедших. После этого началась драка. Ограда деревянного балкона не выдержала напора людей и обрушилась.

Пострадали шесть человек, их оперативно госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что во Львове священник храма приватизировал культовое сооружение, которое было воздвигнуто за счет пожертвований горожан.

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