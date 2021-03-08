В Грузии прихожане и священники подрались в церкви
В грузинском городе Мартвили конфликт между священниками Чкондидской епархии и прихожанами закончился массовой дракой и падением с балкона второго этажа людей. Об этом сообщает Sputnik Грузия.
Несколько десятков верующих пришли 8 марта на встречу с митрополитом Чкондидским Стефаном.
Они потребовали восстановить в сане двух местных священников, которым приостановили сан первосвященников двум дьяконам, симпатизирующим прежнему настоятелю епархии.
Митрополит отказался выполнить требования пришедших. После этого началась драка. Ограда деревянного балкона не выдержала напора людей и обрушилась.
Пострадали шесть человек, их оперативно госпитализировали с травмами разной степени тяжести.
Ранее сообщалось, что во Львове священник храма приватизировал культовое сооружение, которое было воздвигнуто за счет пожертвований горожан.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet