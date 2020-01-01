В Китае ввели "паспорта здоровья" для туристов

Сертификат будет в электронном виде и получить информацию, считав QR-код, сможет любое учреждение.

До этого в Китае ввели электронные "коды здоровья".

В Китае вводят программу международного сертификата здоровья для путешественников. Официально ее запустил местный мессенджер Wechat, сообщает Интерфакс со ссылкой на консульское управление при МИД КНР.

"В недалеком будущем китайская версия международного сертификата здоровья для туризма будет способствовать здоровому, безопасному и упорядоченному общению людей из разных стран и станет надежной гарантией для китайских граждан, путешествующих по миру", - говорится в сообщении.

В сертификате будет информация о наличии или отсутствии COVID-прививки у его обладателя, а также результаты тестов на антитела IgG. Любое учреждение сможет получить необходимые сведения, считав QR-код.

В Китае ранее ввели электронные "коды здоровья". Граждане их предоставляли в транспорте, на работе, в общественных местах.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия собирается представить проект паспорта вакцинации. Его презентуют 17 марта. Решение о возможном практическом применении паспортов вакцинации, в том числе на международном уровне, будет приниматься позднее.

Также мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о паспортах COVID-вакцинации. Цифровая система, разработанная Минцифрою и Минздравом, поможет в будущем всем вакцинированным получить подтверждение прививки от COVID-19 в случае, если в мире будут введены так называемые паспорта вакцинации.



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