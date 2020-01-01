Грета Тунберг выступила против политики Байдена по климату

Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила о том, что не поддерживает политику президента США Джо Байдена по климату.

Известная шведская экоактивистка Грета Тунберг оценила работу администрации президента США Джо Байдена в сфере экологических проблем, назвав ее недостаточной в соответствии с наукой. Об этом она заявила в интервью телеканалу MSNBC.

"Вам необходимо обратиться к науке и сравнить ее с Парижским соглашением. Только так вы увидите, что нормы документа не соответствуют научным требованиям", -Тунберг.

Кроме этого, экоактивистка призвала Джо Байдена отнестись к проблеме климата, как к кризису. Ведь, по ее словам, в Белом Доме заявили, что нынешняя экологическая ситуация – это угроза существования. Поэтому власти США должны соответственно к ней относиться, а не считать ее одной из политических тем.

Вскоре после своей инаугурации Джо Байден подписал указ о возвращении США в Парижское соглашение по климату, из которого страна вышла за время правления экс-президента США Дональда Трампа.

Грета Тунберг, будучи школьницей, еще в 2018 году начала приходить под стены шведского парламента с требованиями усиления мер борьбы с сохранением климата. Ее инициатива переросла в международное движение так называемых пятничных климатических забастовок. В декабре 2019 она стала "Человеком года-2019" по версии журнала Time.

Ранее сообщалось, что Грета Тунберг назвала бывшего американского президента Дональда Трампа "счастливым старым мужчиной".

В Швеции выйдет марка с Гретой Тунберг.