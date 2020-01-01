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Грета Тунберг выступила против политики Байдена по климату

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Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила о том, что не поддерживает политику президента США Джо Байдена по климату.
Грета Тунберг возмущена политикой Байдена
Грета Тунберг возмущена политикой Байдена

Известная шведская экоактивистка Грета Тунберг оценила работу администрации президента США Джо Байдена в сфере экологических проблем, назвав ее недостаточной в соответствии с наукой. Об этом она заявила в интервью телеканалу MSNBC.

"Вам необходимо обратиться к науке и сравнить ее с Парижским соглашением. Только так вы увидите, что нормы документа не соответствуют научным требованиям", -Тунберг.

Кроме этого, экоактивистка призвала Джо Байдена отнестись к проблеме климата, как к кризису. Ведь, по ее словам, в Белом Доме заявили, что нынешняя экологическая ситуация – это угроза существования. Поэтому власти США должны соответственно к ней относиться, а не считать ее одной из политических тем.

Вскоре после своей инаугурации Джо Байден подписал указ о возвращении США в Парижское соглашение по климату, из которого страна вышла за время правления экс-президента США Дональда Трампа.

Грета Тунберг, будучи школьницей, еще в 2018 году начала приходить под стены шведского парламента с требованиями усиления мер борьбы с сохранением климата. Ее инициатива переросла в международное движение так называемых пятничных климатических забастовок. В декабре 2019 она стала "Человеком года-2019" по версии журнала Time.

Ранее сообщалось, что Грета Тунберг назвала бывшего американского президента Дональда Трампа "счастливым старым мужчиной".

В Швеции выйдет марка с Гретой Тунберг.

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Теги: США, климат, критика, соглашение
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Источник: korrespondent.net

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