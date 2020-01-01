В США выпустили рекомендации для COVID-вакцинированных

Полностью вакцинированным человек считается спустя две недели после получения второй дозы вакцины от коронавируса.

Главное санитарно-эпидемиологическое надзорное ведомство США – Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) – выпустило первые рекомендации для тех граждан, кто прошел полную вакцинацию от коронавируса COVID-19. Об этом стало известно во вторник, 9 марта.

Согласно рекомендациям CDC, вакцинированные американцы могут встречаться с другими вакцинированными людьми в помещениях, не нося при этом маску и не сохраняя дистанцию в 1,5 метра. Можно также навещать не привитых людей, если среди них нет людей, которым опасны тяжелые заболевания.

Кроме того, вакцинированным гражданам разрешается не сдавать тесты на COVID-19 и не соблюдать карантин после контакта с зараженным, если у них не проявляются симптомы заболевания.

При этом даже после полной вакцинации необходимо избегать больших скоплений людей и не отправляться в дальние поездки без необходимости. Находясь в общественных местах, надо надевать маску и соблюдать социальную дистанцию.

В заявлении CDC отмечается, что полностью вакцинированным человек считается спустя две недели после получения второй дозы вакцины. На данный момент, по оценкам CDC, полностью вакцинированы лишь 9,2% населения США.

Ранее власти Израиля утвердили переход к третьему этапу выхода из карантина, который начался уже 7 марта. Среди новых правил – отмена прохождения карантина в специальных отелях для возвращающихся из-за рубежа.