Обнаружен риф, загрязненный медицинскими масками

Дайверы обнаружили в море коралловый риф, загрязненный одноразовыми медицинскими масками для лица.

Недалеко от столицы Филиппин Манилы дайверы обнаружили в море загрязненные одноразовыми масками коралловые рифы. Об этом сообщает BBC.

"По оценке Азиатского банка развития, во время пика вспышки COVID-19 в городе могло образовываться до 280 тонн дополнительных медицинских отходов в день", - говорится в сообщении.

Экологи предупреждают, что пластик из масок потребляется морскими животными. Они призывают правительство Филиппин улучшить обращение с медицинскими отходами, чтобы предотвратить дальнейшее загрязнение морей.

Напомним, один из вызовов пандемии коронавируса - массовое увеличение отходов. Медицинские маски и другие средства индивидуальной защиты загрязняют окружающую среду.

Также сообщалось, что связанное с пандемией масштабное производство средств индивидуальной защиты может стать причиной серьезного загрязнения мирового океана синтетическим мусором.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet