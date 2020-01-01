Обнаружен риф, загрязненный медицинскими масками
Недалеко от столицы Филиппин Манилы дайверы обнаружили в море загрязненные одноразовыми масками коралловые рифы. Об этом сообщает BBC.
"По оценке Азиатского банка развития, во время пика вспышки COVID-19 в городе могло образовываться до 280 тонн дополнительных медицинских отходов в день", - говорится в сообщении.
Экологи предупреждают, что пластик из масок потребляется морскими животными. Они призывают правительство Филиппин улучшить обращение с медицинскими отходами, чтобы предотвратить дальнейшее загрязнение морей.
Напомним, один из вызовов пандемии коронавируса - массовое увеличение отходов. Медицинские маски и другие средства индивидуальной защиты загрязняют окружающую среду.
Также сообщалось, что связанное с пандемией масштабное производство средств индивидуальной защиты может стать причиной серьезного загрязнения мирового океана синтетическим мусором.
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