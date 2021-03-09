В Австралии глава Минздрава попал в больницу после прививки AstraZeneca

Грег Хант проведет следующую ночь в больнице под наблюдением. Ему назначен прием антибиотиков.

У Грега Ханта есть подозрение на инфекцию

Министр здравоохранения Австралии Грег Хант был госпитализирован с подозрением на инфекцию через два дня после вакцинации от коронавируса COVID-19. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщает телеканал ABC со ссылкой на канцелярию министра.

Указано, что Грег Хант привился препаратом AstraZeneca, но его нынешнее состояние с вакцинацией якобы не связано. Министр проведет следующую ночь в больнице под наблюдением, ему назначен прием антибиотиков.

"Ожидается, что министр полностью выздоровеет... Считается, что его состояние не связано с вакциной", – цитирует телеканал заявление канцелярии.

Согласно последним данным, в Австралии сначала пандемии выявлено 29 061 случай заражения коронавирусом. Скончались 909 человек, а выздоровели 26 204.

Ранее сообщалось, что в Германии и Франции накапливаются неиспользованные вакцины AstraZeneca. Властям обеих стран не удается убедить людей в том, что этот препарат так же эффективен, как и другие.

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