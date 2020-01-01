В Польше нашли контрабандный янтарь из Украины

С помощью рентгеновского аппарата и служебной овчарки были обнаружены янтарные камни, спрятанные в боковой стенке автомобиля.

В Польше на пограничном переходе в Медыке во время проверки транспортных средств из Украины сотрудники налоговой администрации предотвратили контрабанду около 30 кг янтаря. Об этом сообщает налоговая администрация Жешува.

Правоохранители обнаружили 21 кг янтаря при проверке автобуса с украинскими регистрационными номерами. С помощью рентгеновского аппарата и служебной овчарки были обнаружены янтарные камни, спрятанные в боковой стенке автомобиля.

Еще одна партия янтаря была задержана сотрудниками при досмотре легкового автомобиля. 8,3 кг необработанных камней было спрятано в кабине машины.

В обоих случаях дальнейшие разбирательства проводятся Подкарпатской таможней и налоговой службой в Пшемысле.

Ранее сообщалось, что СБУ блокировала в Житомирской области нелегальный оптовый сбыт янтаря-сырца в страны Восточной Азии.

Также, в Волынской области сотрудники СБУ изъяли почти 180 килограмм незаконно добытого янтаря-сырца.

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