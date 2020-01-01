Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Экс-"премьер" "ДНР" примет участие в выборах в Госдуму РФ

Комментариев: 0
Бородай был первым "премьер-министром" "ДНР". Он занимал эту должность менее трех месяцев.
Бородай решил стать депутатом Госдумы РФ
Бородай решил стать депутатом Госдумы РФ
AP

Александр Бородай, который в 2014 году был первым "премьер-министром" самопровозглашенной "ДНР", будет баллотироваться в депутаты Госдумы России. Об этом он рассказал Telegram-каналу издания НСН.

"Как глава "Союза добровольцев Донбасса" я считаю, что добровольцы заслужили право участвовать в законодательной власти РФ", - сказал он.

Бородай добавил, что решение участвовать в выборах в Госдуму РФ было принято год назад.

Выборы депутатов Госдумы России должны состояться 19 сентября. 

Бородай занимал должность "председателя Совета министров ДНР" с 16 мая по 7 августа 2014 года. Его место потом занял Александр Захарченко, который погиб летом 2018 года в результате взрыва в кафе в Донецке.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Госдума РФ, выборы в России, ДНР, Александр Бородай
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь