Экс-"премьер" "ДНР" примет участие в выборах в Госдуму РФ

Бородай был первым "премьер-министром" "ДНР". Он занимал эту должность менее трех месяцев.

Александр Бородай, который в 2014 году был первым "премьер-министром" самопровозглашенной "ДНР", будет баллотироваться в депутаты Госдумы России. Об этом он рассказал Telegram-каналу издания НСН.

"Как глава "Союза добровольцев Донбасса" я считаю, что добровольцы заслужили право участвовать в законодательной власти РФ", - сказал он.

Бородай добавил, что решение участвовать в выборах в Госдуму РФ было принято год назад.

Выборы депутатов Госдумы России должны состояться 19 сентября.

Бородай занимал должность "председателя Совета министров ДНР" с 16 мая по 7 августа 2014 года. Его место потом занял Александр Захарченко, который погиб летом 2018 года в результате взрыва в кафе в Донецке.

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