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Глава ПАСЕ приедет в Россию на следующей неделе

Комментариев: 3
Визит Гендрика Дамса в Москву продлится два дня. Согласно плану, Дамс встретится с Сергеем Лавровым.
Президент ПАСЕ посетит Москву на следующей неделе
Президент ПАСЕ посетит Москву на следующей неделе
facebook.com/councilofeurope

Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Гендрик Дамс приедет в Москву с рабочим визитом 15-16 марта. Об этом сообщает пресс-служба ассамблеи во вторник, 9 марта.

По информации журналиста Радио Свобода Риккарда Йозвяка, в России Дамс проведет встречи с главой МИД России, министром юстиции, спикерами Госдумы и Совета Федерации.

Напомним, что ранее ПАСЕ подтвердила полномочия России. В ПАСЕ приняли критический к РФ доклад, но не наложили на нее никаких санкций, объясняя это "стремлением к диалогу".

Новая битва Киева в ПАСЕ. Полномочия РФ оспорены

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Теги: Россия, ПАСЕ, Лавров, РФ, Совет Европы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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navigator2    09.03.2021, 16:24
Оценка:  0
navigator2
поїхав за вказівками, ПАСЕ підклаблучна па-рашинска організація
Vixerunt    09.03.2021, 16:23
Оценка:  +1
Vixerunt
вопрос один- зачем ?
Путин-Xyйло    09.03.2021, 16:05
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Очередной мазохист будет искать "мир в глазах", а над ним поиздеваются!
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