Глава ПАСЕ приедет в Россию на следующей неделе
Визит Гендрика Дамса в Москву продлится два дня. Согласно плану, Дамс встретится с Сергеем Лавровым.
Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Гендрик Дамс приедет в Москву с рабочим визитом 15-16 марта. Об этом сообщает пресс-служба ассамблеи во вторник, 9 марта.
По информации журналиста Радио Свобода Риккарда Йозвяка, в России Дамс проведет встречи с главой МИД России, министром юстиции, спикерами Госдумы и Совета Федерации.
Напомним, что ранее ПАСЕ подтвердила полномочия России. В ПАСЕ приняли критический к РФ доклад, но не наложили на нее никаких санкций, объясняя это "стремлением к диалогу".
Новая битва Киева в ПАСЕ. Полномочия РФ оспорены
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