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Пьяная модель избила бабушку во время ссоры

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Девушка нанесла тяжелые травмы пожилой родственнице и пыталась скрыть свой поступок, заявив, что пенсионерка упала.
Девушку-модель из Петербурга подозревают в нападении на бабушку
Девушку-модель из Петербурга подозревают в нападении на бабушку
Telegram-канал «Mash на Мойке
 
Фотомодель из Санкт-Петербурга задержали по подозрению в избиении собственной бабушки. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на правоохранителей.
 
Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 7 марта. В полицию поступила информация от 25-летней женщины, что ее 81-летняя бабушка якобы упала и повредила глаз.
 
Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии, а внучку, которая является известной в городе моделью, задержали по подозрению в избиении.
 
По данным полиции, во время происшествия девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
 
По данным СМИ, пострадавшая – заслуженный медик и доктор наук, а причиной нападения стал ее отказ дать денег на алкоголь внучке.
 
Ранее сообщалось, что в Испании внучка на два года заперла 72-летнюю бабушку в спальне.
 

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Теги: Россия, модель, Санкт-Петербург, избиение, бабушка
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Источник: korrespondent.net

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