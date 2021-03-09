Пьяная модель избила бабушку во время ссоры

Девушка нанесла тяжелые травмы пожилой родственнице и пыталась скрыть свой поступок, заявив, что пенсионерка упала.

Девушку-модель из Петербурга подозревают в нападении на бабушку Telegram-канал «Mash на Мойке

Фотомодель из Санкт-Петербурга задержали по подозрению в избиении собственной бабушки. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на правоохранителей.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 7 марта. В полицию поступила информация от 25-летней женщины, что ее 81-летняя бабушка якобы упала и повредила глаз.

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии, а внучку, которая является известной в городе моделью, задержали по подозрению в избиении.

По данным полиции, во время происшествия девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

По данным СМИ, пострадавшая – заслуженный медик и доктор наук, а причиной нападения стал ее отказ дать денег на алкоголь внучке.

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