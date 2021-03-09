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Россия и Китай создадут совместную станцию на Луне

Комментариев: 5
Страны подписали меморандум с целью "продвигать исследование и использование космического пространства в мирных целях в интересах всего человечества".
Россия и Китай подписали меморандум о создании станции на Луне
Россия и Китай подписали меморандум о создании станции на Луне

Россия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС). Об этом сообщили Роскосмос и CNSA во вторник, 9 марта.

Меморандум от имени правительств подписали гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и глава Китайского национального космического управления (CNSA) Чжан Кэцзянь.

"Госкорпорация "Роскосмос" и CNSA <...> будут содействовать сотрудничеству по созданию МНЛС с открытым доступом для всех заинтересованных стран и международных партнеров, имея цель укреплять научно-исследовательское взаимодействие и продвигать исследование и использование космического пространства в мирных целях в интересах всего человечества", - заявили в Роскосмосе.

Церемония подписания прошла в режиме видеоконференции.

"Китай и Россия используют совместный опыт и научные технологии, чтобы создать дорожную карту для строительства международной исследовательской станции на Луне", - добавили в CNSA.

Сотрудничество двух стран в данной сфере предполагает как изучение лунной поверхности, так и реализацию совместных проектов на орбите Луны.

Ранее NASA заявило, что высадиться на Луну в 2024 году нереально. Из-за сокращения финансирования в последние два года программу не успеют реализовать в ранее запланированные сроки.

Также сообщалось, что Турция планирует на 2023 год миссию на Луну. Президент Реджеп Эрдоган обнародовал национальную космическую программу, которая должна "вывести страну в высшую лигу в космической сфере".

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Теги: Россия, космос, Луна, Китай, Роскосмос, освоение космоса
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Духовный_скреп    09.03.2021, 17:50
Оценка:  +3
Духовный_скреп
Ордынцы могут только украсть,а создать у них отсутствует на генетическом уровне.
Graddfeydd    09.03.2021, 17:22
Оценка:  +6
Graddfeydd
Всё будет как обычно: рашка за свой счет строит трубопровод "Сила Луны" для снабжения газом китайской лунной базы, а после окончания строительства китайцы заявляют, что они не заинтересованы в поставках.
Путин-Xyйло    09.03.2021, 17:52
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
И поползут по трубопроводу пилить рашу для Китая
Woodbrother    09.03.2021, 17:15
Оценка:  +3
Woodbrother
У на россии нет ни ракет ни космических кораблей для полетов на Луну. Китай свой лунный корабль испытал в прошлом году. Полет был успешным.
Брюква_и_Клюква    09.03.2021, 16:53
Оценка:  +5
Брюква_и_Клюква
Я бы на месте китайцев не брал мокшей на эту станцию. Опять будут жрать просить у соседей и дырки в корпусе сверлить.
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