Россия и Китай создадут совместную станцию на Луне

Страны подписали меморандум с целью "продвигать исследование и использование космического пространства в мирных целях в интересах всего человечества".

Россия и Китай подписали меморандум о создании станции на Луне

Россия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС). Об этом сообщили Роскосмос и CNSA во вторник, 9 марта.

Меморандум от имени правительств подписали гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и глава Китайского национального космического управления (CNSA) Чжан Кэцзянь.

"Госкорпорация "Роскосмос" и CNSA <...> будут содействовать сотрудничеству по созданию МНЛС с открытым доступом для всех заинтересованных стран и международных партнеров, имея цель укреплять научно-исследовательское взаимодействие и продвигать исследование и использование космического пространства в мирных целях в интересах всего человечества", - заявили в Роскосмосе.

Церемония подписания прошла в режиме видеоконференции.

"Китай и Россия используют совместный опыт и научные технологии, чтобы создать дорожную карту для строительства международной исследовательской станции на Луне", - добавили в CNSA.

Сотрудничество двух стран в данной сфере предполагает как изучение лунной поверхности, так и реализацию совместных проектов на орбите Луны.

Ранее NASA заявило, что высадиться на Луну в 2024 году нереально. Из-за сокращения финансирования в последние два года программу не успеют реализовать в ранее запланированные сроки.

Также сообщалось, что Турция планирует на 2023 год миссию на Луну. Президент Реджеп Эрдоган обнародовал национальную космическую программу, которая должна "вывести страну в высшую лигу в космической сфере".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet