В Турции вынесли приговор убийцам российского посла

Организатор убийства получил два пожизненных срока, остальные по одному пожизненному сроку или продолжительное заключение.

В Анкаре во вторник, 9 марта, суд по особо тяжким преступлениям приговорил пятерых человек к пожизненным заключениям по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова, сообщает ТАСС.

Отмечается, что суд признал Салиха Йылмаза виновным в "отдаче приказа" на убийство Карлова убийце Мевлюту Мерту Алтынташу и приговорил его к двум пожизненным срокам.

Аналогичное наказание получил Шахин Сегут, которого суд признал "куратором убийцы".

Трое других обвиняемых получили по одному пожизненному заключению за причастность к убийству Карлова.

Еще несколько фигурантов дела получили тюремные сроки от пяти до девяти лет. Суд в рамках процесса выделил в отдельное производство дела девяти беглых подсудимых, включая Фетхуллаха Гюлена.

Защита осужденных по делу об убийстве посла намерена обжаловать приговор суда.

Как сообщал Корреспондент.net, посол России в Турции Андрей Карлов был публично убит в Анкаре во время открытия выставки картин 19 декабря 2016 года. В его теле нашли девять пуль.

Позже сообщалось, что в Турции задержаны пять человек в связи с убийством посла.

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