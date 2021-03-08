Борьба властей Китая и основателя Alibaba ударила по экономике страны

Движение Китая к статусу мирового лидера в области технологий под угрозой, так как предприниматели опасаются "внимания" со стороны правительства.

Борьба китайских властей с основателем Alibaba Джеком Ма может ударить по экономике страны. Об этом сообщает Bloomberg во вторник, 9 марта.

Глава одного из стартапов заявил, что больше не хочет добиваться масштаба бизнеса, сравнимого с Alibaba, так как опасается нежелательного внимания со стороны правительства.

Еще один бизнесмен решил отказаться от публичных выступлений и захотел теперь развивать свое дело, связанное с робототехникой, за пределами Китая.

Как отмечает агентство, инвесторы и бизнес обеспокоены отсутствием прозрачности и жестким подавлением инакомыслия.

"Инцидент с Джеком Ма показывает, что безопасности нет ни для кого", - цитирует издание одного из предпринимателей.

Ранее СМИ писали, что Китай намерен национализировать Alibaba. Инициатива исходит от правящей коммунистической партии страны. Национализация также затронет финансово-технологическую "дочку" Alibaba - Ant Group.

Критиковал Пекин. Исчез основатель Alibaba Джек Ма

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