Граната в королевский дом. Интервью Меган Маркл

Меган Маркл в интервью Опре Уинфри пожаловалась на невыносимые условия жизни в королевской семье, интервью тут же стало темой №1 во всем Западном мире.

Весь Запад стоит на ушах после двухчасового интервью британского принца Гарри и его жены Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри.

Это было первое появление супругов на телевидении с тех пор, как в начале 2020 года они объявили о сложении королевских полномочий и переехали из Великобритании сначала в Канаду, а потом в США. И его уже назвали самым сокрушительным ударом по королевской семьи со времен 1995 года, когда принцесса Диана – мать Гарри, также жаловалась на королевский дом.

Так что же такого наговорила Меган Маркл?

Расизм

Меган сказала Опре, что когда она была беременна первым сыном - Арчи, ей сообщили, что ему не будет положен титул принца, поэтому он не получит охрану, как остальные члены королевской семьи. По мнению Меган, это стало грубым нарушением традиций.

"У них нет права это забирать. Когда я была беременна, они сказали, что хотят поменять традиции для Арчи. Интересно, почему? - рассказала Меган. - Но сама мысль о том, что наш сын не будет в безопасности, и мысль, что первый небелый член этой семьи не получит тот же титул, что остальные внуки..."

Опра спросила: "Как вы думаете, почему так случилось? Вы думаете, это из-за его расы? Я знаю, что это вопрос с подвохом". "Я дам вам честный ответ, - сказала на это Меган. - В те месяцы, когда я была беременна, в тот же период шли разговоры, что ему не будет предоставлена охрана и он не получит титул, а были еще опасения и разговоры о том, насколько темной будет его кожа после рождения".

Опра уточнила, кто это говорил. Меган ответа на этот вопрос не дала, и ведущая задала свой вопрос снова. Тогда Меган сказала: "Об этом было несколько разговоров" и добавила: "Это мне передал Гарри. Это разговоры, которые семья вела с ним. И мне кажется, очень трудно было рассматривать их как изолированные инциденты".

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Позже, когда к разговору присоединился принц Гарри, Опра спросила у него об этих вопросах, и он ответил: "Об этом разговоре я никогда не расскажу". "В тот момент мне было просто неудобно, я был немного шокирован", - сказал Гарри и объяснил, что это произошло "в самом начале их отношений".

В расизме королевскую семью до этого еще никогда не обвиняли. Министр по делам детей в правительстве Бориса Джонсона Вики Форд сказала, что в британском обществе места расизму нет.

Депутаты от Лейбористской партии потребовали, чтобы королевский двор провел расследование инцидента.

Суицид

По словам Меган, после того, как она стала членом королевской семьи, она чувствовала себя одинокой, и была вынуждена хранить молчание. Как она объясняет, она считала, что будет более защищенной, если откажется комментировать детали своей личной жизни. "Но это оказалось неправдой", - сказала она.

Меган подчеркнула, что королева всегда очень тепло относилась к ней, и во время первого выхода к прессе даже предложила Меган свой плед.

Меган также рассказала, что пока она была членом королевской семьи, ее "постоянно" посещали мысли о самоубийстве. "Это были очень ясные, настоящие и очень страшные мысли, - сказала она. - Меня нельзя было оставлять в одиночестве".

По ее словам, она обратилась к нескольким высокопоставленным сотрудникам королевского двора, прося о помощи или о возможности попасть в больницу. Но ей было сказано, что подобный шаг вызовет плохую реакцию. После этого она обратилась к одной из лучших подруг принцессы Дианы, но мысли о самоубийстве продолжали ее посещать.

Меган также призналась, что чувствовала, что находится в плену, после того, как ее водительское удостоверение, паспорт и банковские карты были у нее отобраны сразу же после свадебной церемонии.

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Реакция на интервью

Эксперт по королевской семье Пенни Джуниор говорит, что интервью стало очень серьезной атакой на весь институт королевской семьи: "Я не знаю, зачем они это сделали. Это семья Гарри, его плоть и кровь, а он кинул в родительский дом ручную гранату".

Еще один эксперт, Ингрид Севард, добавляет: "Это было самое ужасное осуждение королевской семьи, я просто никогда не слышала подобного".

Британское движение Republic, которое выступает за упразднение монархии, заявило о самом серьезном кризисе для британской королевской семьи с 1930-х годов, когда король Эдуард VIII отказался от престола ради женитьбы на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон.

Борис Джонсон в понедельник давал пресс-конференцию по вопросам коронавируса и смягчения ограничительных мер, но спрашивали его и про интервью.

Он сказал, что восхищается королевой, долгое время не комментировал внутренние дела королевского двора и не собирается этого делать и теперь.

Джонсону задали еще один вопрос на ту же тему. "Поздравляю вас с очень решительной попыткой вовлечь меня в эту историю больше, чем я уже сказал, - ответил премьер. - Но я действительно думаю, что когда дело доходит до королевской семьи, премьер-министры не должны ничего говорить".

Лидер лейбористов сэр Кир Стармер отметил, что к словам Меган Маркл о расизме и отсутствии психологической поддержки следует относиться «очень серьезно».

В Букингемском дворце после выхода интервью собралось кризисное совещание с участием старших членов королевской семьи.

Деньги

Как пишет Wall Street Journal, телеканал CBS заплатил за право транслировать интервью сумму от 7 до 9 миллионов долларов. Британский ITV раскошелился на 1 миллион фунтов.

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Реклама на CBS во время трансляции стоила 325 000 долларов за 30 секунд. И всего же, как подсчитали в Business Insider, телеканал заработал на рекламе во время интервью около 20 миллионов долларов.

По прогнозам The Sunday Times, его могли посмотреть более 100 млн человек, а это больше, чем февральский Супербоул – финальный матч по американскому футболу.

А вот у самих Гарри и Меган Маркл с деньгами сейчас дела обстоят не очень хорошо, возможно, поэтому они и решились на откровения. Королевская семья прекратила финансировать Гарри и Меган после чего пара подписала контракты с американскими компаниями Spotify и Netflix, чтобы обеспечить финансовую независимость. Также у Гарри есть средства, оставленные принцессой Дианой.