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Огромный крокодил отобрал у рыбаков акулу

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Рыбаки пытались вытащить пойманную черноперую акулу, но в нее вцепился крокодил длиной два с половиной метра.

В Австралии вблизи города Уиндем гигантский крокодил украл пойманную рыбаками акулу. Видео происшествия опубликовало издание Daily Mail.

Сообщается, что Джофф Тратвейн вместе со своим соседом Нэтом Барнсом отправились на лодке на рыбалку в 80 километрах от Уиндема.

Когда рыбаки пытались вытащить попавшуюся на крючок черноперую акулу, в нее вцепился крокодил длиной два с половиной метра.

Рыбак понял, что не сможет победить крокодила и обрезал леску. Крокодил с добычей уплыл к берегу и съел ее.

Ранее сообщалось, что в парке Крюгера, ЮАР, очевидцы сняли на видео столкновение бегемота с крокодилом, преследующим антилопу.

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Теги: Австралия, рыбаки, видео, акула, крокодилы
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Источник: korrespondent.net

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