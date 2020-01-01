В Германии органы власти подверглись кибератакам

Пострадали шесть федеральных органов власти Германии, но информация, возможно, была "скомпрометирована в четырех случаях".

В Германии шесть федеральных органов власти подверглись кибератакам через сервис электронной почты Microsoft. Об этом со ссылкой на Федеральное управление по вопросам информационной безопасности (BSI) сообщает DPA во вторник, 9 марта.

Управление не назвало учреждения, но уточнило, что информация, возможно, была "скомпрометирована в четырех случаях".

Отметим, что BSI опубликовало первое предупреждение по безопасности в пятницу, сказав, что от кибератаки пострадали "организации всех размеров".

Напомним, что ранее Microsoft обвинила Китай в кибератаках. Хакеры "с высокой степенью вероятности" были участниками группы Hafnium, финансируемой Китаем, заявили в компании.

Также сообщалось, что хакеров из Северной Кореи обвинили в атаке на Pfizer. Хакеры пытались взломать серверы Pfizer, чтобы получить доступ к технологической информации о вакцине.

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