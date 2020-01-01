Премьер Таиланда обрызгал журналистов антисептиком

Главу таиландского правительства возмутил вопрос журналиста, и он таким образом "ответил" на него.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча на пресс-конференции распылил антисептик на журналистов. Видео инцидента опубликовал YouTube-канал The Sun.

"Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча обрызгал журналистов дезинфицирующим средством для рук, чтобы избежать ответов на вопросы о последних перестановках в кабинете министров после того, как в прошлом месяце три бывших министра были лишены постов в кабинете министров", - говорится в подписи к видео.

Журналист задал вопрос о возможных перестановках в кабинете министров. В ответ на это Прают Чан-Оча возмутился и распылил антисептик на сидящих в зале журналистов, посоветовав им заниматься своим делом.

Ранее сообщалось, что во время включения репортер телеканале ANT1 был вынужден убегать от напавшей на него крупной свиньи.

Также, с потолка Белого дома в зале для пресс-конференций на журналиста телеканала NBC Питера Александра упала мышь.

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