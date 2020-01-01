Израиль осудил переименование стадиона в Тернополе в честь Шухевича

Посол Израиля обратился к МИД Украины, горсовету Тернополя и ОП с требованием немедленно отменить решение о переименовании.

Израиль осуждает переименование городского стадиона в Тернополе в честь члена Организации украинских националистов Романа Шухевича. Об этом заявил посол Израиля в Украине Йоэль Лион в Twitter во вторник, 9 марта.

Как написал Лион, Шухевич во время Второй мировой войны был гауптманом 201-го батальона СС шуцманшафта.

Также Лион потребовал немедленно отменить решение Тернопольского горсовета о переименовании, а в своем посте отметил МИД Украины, горсовет Тернополя и Офис президента Украины.

Напомним, что ранее в Харькове проспект Григоренко вновь переименовали в Жукова. Харьковские депутаты в очередной раз проголосовали за переименование проспекта Григоренко.

Также сообщалось, что в Одессе проспекту Небесной Сотни вернут имя маршала Жукова. Для данного решения есть все законные основания, считает городской глава Одессы Геннадий Труханов.

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