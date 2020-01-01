Букингемский дворец отреагировал на интервью Меган Маркл

Вся королевская семья с сожалением узнала о том, какими непростыми были последние несколько лет для принца Гарри и Меган Маркл.

Недавние заявления принца Гарри и его супруги американки Меган Маркл относительно расовых вопросов вызывают беспокойство и будут серьезно изучены. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник, 9 марта, канцелярией королевы Великобритании Елизаветы II в ответ на интервью, которое герцог и герцогиня Сассекские дали американской телеведущей Опре Уинфри.

"Вся семья с сожалением узнала о том, насколько непростыми были последние несколько лет для Гарри и Меган. Поднятые темы, особенно вопрос расизма, вызывают озабоченность. Хотя некоторые воспоминания могут отличаться, они воспринимаются очень серьезно и будут рассматриваться семьей в частном порядке. Гарри, Меган и Арчи (их сын – ред.) всегда будут горячо любимыми членами семьи", – говорится в заявлении Букингемского дворца.

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Напомним, жена британского принца Гарри Меган Маркл в интервью американской ведущей Опре Уинфри рассказала о невыносимых условиях жизни в британской королевской семье и даже проявлении расизма. По ее словам, часть представителей династии на фоне первой беременности герцогини Сассекской беспокоились по поводу цвета кожи ее первенца.

Граната в королевский дом. Интервью Меган Маркл

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