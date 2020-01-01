В Армении оппозиция заблокировала парламент

Протестующие окружили здание парламента, заблокировав вход и выход. Полицейские не вступают в конфронтацию с протестующими.

В Армении сотни протестующих заблокировали вход и въезд в здание парламента. Об этом сообщает Интерфакс во вторник, 9 марта.

Ранее к этому призвал лидер оппозиционного Движения спасения родины Вазген Манукян. Он сказал, что "парламент будет работать только тогда, когда депутаты придут, чтобы принять решение, которое требует народ (речь о требовании протестующих об отставке премьер-министра Никола Пашиняна - ред.)".

Протестующие установили две палатки. Через вход на улице Демирчяна в парламент обычно въезжают автомобили спикера парламента, руководства законодательного органа, премьер-министра. Вход в парламент перекрыт также с проспекта Баграмяна. Таким образом, все входы и выходы в здание полностью перекрыты.

В свою очередь полицейские и спецназовцы не предпринимают активных действий.

Напомним, что в центре Еревана продолжаются протесты сторонников и противников Пашиняна, произошли столкновения.

Хаос и протест. Политический кризис в Армении

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