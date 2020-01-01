В отпуск за вакциной. Новый туризм в коронавирус

В мире набирают популярность предложения по вакцинному туризму - таких отдыхающих уже ждут в России, Кубе и США.

Пляж и вакцину уже продают в одной путевке

В погоне за вакциной мир пришел к вакцинному туризму. Пока в одних странах дозы вакцины от коронавируса нормируются, некоторые государства намерены использовать свои резервы, предлагая состоятельным иностранцам пройти вакцинацию во время путешествий

Куда можно ехать?

Дубай

В Великобритании элитный консьерж-сервис Concierce-Club Knightsbridge Circle предлагает своим членам поездки с включенной в них вакцинацией в Дубай. Тому, кого примут в эксклюзивный клуб, и кто заплатит годовой взнос в размере 25 тысяч фунтов (28 тысяч евро), клуб предлагает месяц "вакцинного отпуска" в Дубае - за 40 тысяч фунтов (45 тысяч евро). Стоимость включает в себя трансфер, проживание и прививку от коронавируса.

Кроме того, сам эмират Дубай на своем сайте продвигает "годовую виртуальную рабочую программу", которая позволяет молодым иностранцам "жить и работать удаленно рядом с пляжем".

"Дополнительным преимуществом программы является то, что все жители ОАЭ получают бесплатные вакцины против Covid-19", - поясняет сайт.

Куба

Остров свободы изо всех сил пытается вернуть своих иностранных туристов.

"Пляж, Карибское море, мохито и вакцина: все в одном месте" - обещают власти в рекламном ролике, транслируемом на телеканале Telesur. "А вы что об этом думаете? Поедете на Кубу вакцинироваться?" - настаивают создатели видеоролика.

К тому же, это благоприятный момент для продвижения национальной вакцины Soberana 2, которая в этом месяце вступает в третью фазу испытаний.

Россия

Через скандинавского туроператора World Visitor можно забронировать прививочный тур в Россию. При этом прививка российской вакциной Спутник V будет сделана в рамках оздоровительной поездки, которая продлится 3-4 недели. Тот, кто не хочет отдыхать в России, может сделать прививку в транзитной зоне московского аэропорта во время поездки на отдых в Турцию.

В частности, предлагается 22-дневная поездка в Москву. В базовый пакет входят перелет Аэрофлотом в Москву и обратно, трансферы из аэропорта и в аэропорт, трансферы в центр вакцинации (с переводчиком), а также проживание в 4-звездочном отеле в Москве с включенным завтраком.

До момента второй прививки клиенты могут отвлечься, отправившись в поездки по Подмосковью или на несколько дней в Санкт-Петербург и Сочи. Цена: от 2999 евро. За саму прививку (включая услуги переводчика) нужно будет дополнительно заплатить 70-100 евро.

Тот, кто не хочет отдыхатьв России, может утром прилететь в Москву чартерным рейсом, сделать прививку и следующим утром вернуться обратно. Цена за два перелета в обе стороны - от 1199 евро включая стоимость прививки.

"С помощью отпуска в России больше свобод могут приобрести для себя люди, не входящие в ближайшую группу вакцинации, которым прививка, возможно, будет сделана не раньше чем осенью, - отмечает немецкое издание Bild. - Однако Томас Ассманн, терапевт и специалист по неотложной медицинской помощи, советует этого не делать: "Вакцина Спутник пока у нас не зарегистрирована и, на мой взгляд, ее сложно оценить. Если возникнут какие-либо побочные действия или вакцина нанесет ущерб здоровью, никто не будет нести за это ответственность. Это просто слишком большой риск".

США

Флорида в последние недели превратилась в особый центр вакцинации, приветствуя на своей территории иностранцев, имеющих право на прививку.

Там в приоритетном порядке распределяются вакцины для всех лиц старше 65 лет. Поэтому во Флориду стали стекаться пожилые люди со всего мира, в частности, бразильские и аргентинские туристы.

"Мы получаем запросы от клиентов, готовых вылететь во Флориду, если им гарантированно назначена встреча, а затем вернуться домой в тот же день", - объяснила в середине января вице-президент частной авиакомпании, базирующейся в Торонто, Канада, в издании The Wall Street Journal.

Раздраженное этой новой модой правительство Флориды в конце января приняло жесткие меры, выставив в качестве условия для вакцинации проживание во Флориде не менее трех месяцев в году. Однако, по данным The Guardian, 50 тысяч туристов уже воспользовались такими вакцинными каникулами.