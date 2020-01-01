ДТП в Польше: двое украинцев остаются в тяжелом состоянии

Всего госпитализированы 24 украинца, в тяжелом состоянии - двое из них, заявили в польском МВД.

ДТП с украинцами в Польше: в тяжелом состоянии остаются два человека RMF24

В Польше в больницах остаются 24 украинца после ДТП около Радымно Подкарпатского воеводства, из них два человека - в тяжелом состоянии. Об этом заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский, сообщает пресс-служба МВД Украины во вторник, 9 марта.

В разговоре со своим украинским коллегой Арсеном Аваковым Каминский заверил, что полиция совместно с прокуратурой ведут постоянную работу по расследованию и установлением окончательных причин аварии.

В свою очередь Аваков поблагодарил Каминского за помощь, оказанную пострадавшим украинцам.

Министры также обсудили стратегические вопросы сотрудничества ведомств Украины и Польши, обмен опытом. В частности, что касается подобных спасательных операций и координации всех служб и ведомств при отработке оперативной обстановки в случае чрезвычайного происшествия.

Напомним, в ночь на 6 марта в Польше произошло ДТП с участием украинцев. Автобус врезался в барьер, перевернулся и упал в канаву. Таким образом, за минувшие сутки ни одного из пострадавших не выписали из больницы, в то время, как днем ранее больницы покинули четверо пострадавших в ДТП.

Накануне сообщалось, что в Польше не хотели лечить попавших в ДТП украинцев, поскольку у них нет страховки.

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