В Китае случился пожар в высотке: людей эвакуировали

Огонь вспыхнул на втором этаже здания. Жители близлежащих домов утверждают, что слышали взрывы.

В центре Шицзячжуана, Китай, вспыхнул пожар в высотном здании. Об этом сообщает CGTN во вторник, 9 марта.

"Пожар начался со второго этажа, и жители близлежащих домов сказали, что из здания были слышны взрывы", - сказано в материале.

Тогда к месту происшествия немедленно отправили пожарных. Местная пожарная служба сообщила, что всех людей эвакуировали, внутри никого не осталось.

Напомним, что ранее в Индии при пожаре в офисном здании погибли семь человек. Среди погибших - четверо пожарных, один полицейский, сотрудник находящейся в здании железнодорожной организации и охранник.

Также сообщалось, что в Йемене при пожаре погибло 60 человек. На момент пожара в центре содержания мигрантов находилось около 600 человек. Среди погибших есть и сотрудники заведения.

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